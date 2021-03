Kosovo: presidente ad interim Osmani, nuovo governo si coordinerà con amministrazione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Kosovo agirà in coordinamento con gli Stati Uniti anche sulla questione dell'apertura dell'ambasciata in Kosovo. Lo ha affermato la presidente ad interim del Kosovo Vjosa Osmani secondo quanto riportato dal quotidiano "Telegrafi". "Tutte le nostre azioni diplomatiche saranno in coordinamento con gli Stati Uniti e l'amministrazione Biden. È lì che si trova la nostra Gerusalemme", ha detto. (segue) (Alt)