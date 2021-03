Albano Laziale: Acea Ato 2, da sabato sera sospensione idrica per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che per effettuare improrogabili interventi di manutenzione straordinaria "volti a migliorare l’efficienza del servizio -si legge nella nota di Acea- , sabato 13 marzo 2021 si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune strade del Comune di Albano Laziale. Di conseguenza, dalle ore 18.30 di sabato 13 marzo alle ore 16.30 di domenica 14 marzo 2021, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze. Per limitare i disagi, dalle ore 18.30 di sabato 13 marzo alle ore 16.30 di domenica 14 marzo 2021, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti". (Com)