Usa: Biden conferma acquisto 100 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato l’acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid elaborato dalla casa farmaceutica Johnson & Johnson, del quale è necessaria una sola inoculazione per garantire l’immunizzazione. "Ho ordinato la produzione di altre 100 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson perche' dobbiamo essere pronti", ha detto Biden durante l'evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di J&J e Merck, due case farmaceutiche concorrenti che, in via eccezionale, collaboreranno per aumentare la produzione del preparato. "Vaccinare l'America è l'unico modo per battere la pandemia", ha aggiunto Biden, evidenziando che la produzione congiunta tra le due aziende sia "senza precedenti". La commissaria ad interim della Fda (l’agenzia federale che si occupa dei prodotti alimentari e farmaceutici) , Janet Woodcock, aveva anticipato la notizia dell’acquisto ai microfoni di "Fox Business", sottolineando che il presidente darà ordine alla squadra del dipartimento della Salute di procedere all'ordine del nuovo lotto. "L'autorizzazione di questo vaccino allarga la disponibilità di vaccini, (che sono) il miglior metodo di prevenzione medica al Covid-19, per aiutarci nella lotta contro questa pandemia, che ha causato oltre mezzo milione di morti negli Stati Uniti", ha detto Woodcock. La commissaria ha ricordato che ad oggi la Fda ha finora autorizzato tre vaccini e ha difeso il processo "di revisione scientifica aperto e trasparente" adottato per arrivare alla loro approvazione. Secondo l'Fda, i test effettuati sul vaccino Janssen Biotech Inc. - filiale farmaceutica di Johnson & Johnson - hanno provato la sua efficacia al 67 per cento nella prevenzione dei casi da moderati a gravi entro 14 giorni dalla somministrazione e al 66 per cento contro i casi da gravi a critici dopo 28 giorni.(Nys)