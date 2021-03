Usa: dipartimento di Stato annuncia ripresa programma di sostegno ai minori centroamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha riattivato il programma di sostegno ai minorenni centroamericani (Central American Minors - Cam), nel quadro degli sforzi per ampliare i percorsi legali di accesso al Paese. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota, nella quale definisce l'iniziativa un "ulteriore passo concreto nell'attuazione della nostra strategia globale di gestione della migrazione regionale". Come indicato dal presidente Joe Biden, prosegue la nota, i Dipartimenti di Stato e sicurezza interna (Dhs) hanno avviato la prima fase di reintegrazione e miglioramento del programma Cam per riunire ai loro genitori o a chi se ne farà carico i bambini di El Salvador, Guatemala e Honduras. "Questo programma fornisce un'alternativa sicura, legale e ordinata ai rischi sostenuti nel tentativo di migrare irregolarmente negli Stati Uniti", prosegue la nota, ricordando che il confine meridionale degli Stati Uniti rimane chiuso alla migrazione irregolare e l'invito a non avventurarsi in un viaggio pericoloso in quella rotta. (segue) (Nys)