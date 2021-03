Clima: inviato Usa Kerry, presenteremo piano riduzione gas effetto serra a vertice Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti presenteranno il loro nuovo impegno sulla riduzione di gas ad effetto serra al vertice sul clima che si terrà a Washington il 22 aprile, "o qualche giorno prima". Lo ha detto John Kerry, l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il clima, a Parigi durante una conferenza stampa congiunta tenuta insieme al ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. In giornata Kerry ha anche incontrato il presidente Emmanuel Macron all'Eliseo. Il capo dello Stato francese "ha espresso il suo entusiasmo per questo vertice" e "ha detto di voler lavorare con il presidente (statunitense) Biden, non solamente per fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni ma sugli strumenti necessari per riuscirci, in particolare la finanza verde", ha affermato Kerry dopo il colloquio con Macron.(Frp)