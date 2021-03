Costa d'Avorio: morto il primo ministro Bakayoko, era malato di cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ivoriano, Hamed Bakayoko, è morto all'età di 56 anni in seguito all'aggravamento del suo stato di salute riscontrato negli ultimi giorni. Lo ha annunciato questa sera Fidel Sarassoro, direttore del gabinetto del presidente ivoriano, in un comunicato letto in diretta televiva su "Rti", l'emittente nazionale. Malato di cancro terminale e ricoverato dall'inizio di marzo all'ospedale statunitense di Parigi, Bakayoko era stato trasferito in gravi condizioni in uno stabilimento a Friburgo, in Germania, la mattina del 6 marzo, per sottoporsi a un trattamento sperimentale. Secondo fonti del suo entourage il premier era molto affaticato da diverse settimane al punto da non apparire in pubblico ormai dal 10 febbraio. A gennaio il capo del governo ivoriano era già stato in visita a Parigi per alcune analisi, dopo aver contratto il Covid-19 lo scorso anno.(Res)