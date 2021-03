Usa-Cina: Blinken, Pechino dovrebbe permettere accesso comunità internazionale in Xingjiang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato, assieme al consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, terrà ad Anchorage, in Alaska, un incontro con il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale per gli affari esteri cinese Yang Jiechi e il consigliere di Stato Wang Yi. L'incontro si svolgerà dopo i colloqui avuti da Blinken "con due dei nostri più stretti alleati regionali a Tokyo e Seul". Nella relativa nota ufficiale, il dipartimento Usa non specifica tuttavia l'oggetto dell'incontro, affermando che Blinken e Sullivan "discuteranno di una serie di questioni" con le autorità cinesi e che Blinken farà ritorno a Washington il prossimo 19 marzo. (Nys)