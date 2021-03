Colombia: governo giustifica uccisione minorenni in operazione militare contro Farc, "sono macchine da guerra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità non hanno fornito informazioni sull'identità di queste vittime e da vari settori dell'opposizione è stato denunciato, sulla base di segnalazioni di parenti, che tra i defunti ci sarebbero dei minorenni. Alla domanda circa la possibilità che l'esercito sapesse della presenza di minori nel luogo, Molano ha assicurato che le informazioni dell'intelligence facevano riferimento alla presenza di "un terrorista come 'Gentil Duarte', che non è un insegnante", ma "un terrorista che recluta giovani e li trasforma in macchine da guerra". "Le informazioni dell'intelligence usate per coordinare l'operazione, riferivano dell'attività di un'organizzazione terroristica armata che rappresenta una minaccia per la società colombiana", ha aggiunto il ministro, sottolineando che si è trattato di un'operazione "contro il terrorismo, indipendentemente dalla presenza di minori o meno", e pertanto "conforme al diritto internazionale umanitario". (segue) (Vec)