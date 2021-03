Sicurezza: Campidoglio, secondo sgombero per completamento parco della Caffarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo sgombero di una seconda area detenuta illegittimamente da privati, proseguono le operazioni di Roma Capitale per il completamento del parco della Caffarella, parte integrande del parco regionale dell'Appia Antica. E' quanto si legge in una nota del Campidoglio. "Questa mattina l'Amministrazione è rientrata in possesso di un terreno espropriato da oltre un decennio e lasciato per anni in custodia temporanea agli ex-proprietari. Si tratta di un'area di circa 5500 metri quadrati che vanno ad aggiungersi ai circa 7000 recuperati con il precedente intervento del 30 ottobre 2019 - spiega il Campidoglio -. Zone verdi alle quali si aggiungono le acquisizioni di due aree e un piccolo manufatto all'interno del comprensorio del casale di Vigna Cardinali, effettuate a maggio 2020 grazie a stanziamenti di bilancio disposti da questa Amministrazione. Complessivamente, l'operazione è frutto del grande lavoro svolto dal Tavolo Tecnico istituito su input delle Commissioni capitoline Patrimonio e Ambiente fin dal 2016, al quale partecipano il dipartimento Tutela Ambientale, il dipartimento Patrimonio, l'Ente regionale Parco dell'Appia Antica, il Municipio VII, il Municipio VIII e la Polizia Locale di Roma Capitale". (segue) (Com)