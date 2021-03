Sicurezza: Campidoglio, secondo sgombero per completamento parco della Caffarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra battaglia per fare ordine, riportare la legalità e superare le inadempienze del passato mette a segno un altro risultato per tutti i romani e per il sistema verde della Capitale - commenta la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Dopo anni di stallo abbiamo sbloccato un ingranaggio che ha privato per troppo tempo i cittadini di beni comuni che devono tornare alla città. Abbiamo effettuato una importante azione di recupero del patrimonio che contribuisce alla salvaguardia e alla tutela dei beni archeologici e ambientali di cui il Parco della Caffarella è ricco", conclude Raggi. "Oggi rientriamo in possesso di un'area che costituisce un tassello decisivo per ricostituire il territorio del Parco della Caffarella e per fornire ai romani quell'accesso da via Appia Antica fino ad ora impedito dalle inerzie del passato. Un risultato raggiunto con ostinazione e perseveranza affinché le procedure amministrative fossero portate a compimento. Questo è momento storico per il Parco e anche un segnale di rinascita nel segno del rispetto dei beni comuni", spiega l'assessora alle politiche del verde, Laura Fiorini. (segue) (Com)