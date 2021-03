Sicurezza: Campidoglio, secondo sgombero per completamento parco della Caffarella (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra data fondamentale per il Parco della Caffarella. Dopo l'acquisizione, lo scorso maggio, delle ultime aree non ancora espropriate nel comprensorio del casale di Vigna Cardinali, oggi abbiamo preso in possesso un'estesa area verde su via Appia Antica espropriata oltre 15 anni fa - aggiunge l'assessora al patrimonio e politiche abitative Valentina Vivarelli -. Un risultato significativo frutto di un lavoro a cui ho tenuto molto, iniziato nel 2016 e portato avanti con determinazione insieme all'assessora alle politiche del verde Laura Fiorini che ringrazio. Restituiamo finalmente questa area del Parco della Caffarella ai cittadini, un'area che oltre allo straordinario pregio naturalistico, archeologico e storico, porterà il Parco ad avere per la prima volta un ingresso all'inizio della Regina Viarum". Alle operazioni odierne coordinate dal dipartimento tutela ambientale hanno partecipato gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i Pics (pronto intervento centro storico), gli archeologi del parco archeologico dell'Appia antica, i Guardiaparco del Parco Regionale dell'Appia Antica ed i tecnici del Dipartimento Patrimonio. L'area, messa in sicurezza, è stata data in gestione al Parco Regionale dell'Appia Antica. (Com)