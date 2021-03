Ambiente: Vincenzi (Pd), piano Tenuta Acquafredda strumento per valorizzare territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Bene l'approvazione in Aula del Piano di Assetto della Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda, che si aggiunge a quelli dell'Appia Antica, dell'Insugherata, del parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e della riserva di Decima Malafede. Strumenti fondamentali per una gestione ottimale di parchi e riserve, il raggiungimento delle loro finalità e per la pianificazione e l'utilizzazione delle risorse necessarie", così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio. "In un rapporto costante con i territori, gli agricoltori, i comitati, le associazioni, l'ente RomaNatura, i rappresentanti istituzionali e gli uffici regionali, il piano d'assetto della Tenuta di Acquafredda è il frutto di un percorso partecipativo che punta al potenziamento della rete ambientale, alla salvaguardia e al recupero del patrimonio naturalistico e agro-ambientale, allo sviluppo dell'agricoltura urbana sostenibile, alla valorizzazione delle risorse produttive, ambientali e storico-culturali e alla riqualificazione dei contesti urbani affacciati sulla Riserva. 250 ettari di verde che conosceranno un nuovo impegno per la conservazione e tutela della biodiversità, grazie anche alla valorizzazione del territorio e la partecipazione e maggiore fruizione da parte dei cittadini", conclude Vincenzi.