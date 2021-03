© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza Covid "potrà finire solo quando sarà immunizzata la gran parte degli italiani", auspicabilmente "entro la prossima estate". Intanto "abbiamo buone prospettive per altri vaccini", così come "per lo Sputnik che secondo gli esperti funziona molto bene". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di una dichiarazione ai Tg nazionali. (Rin)