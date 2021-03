Bari: Sisto, collaborazione istituzionale per soluzione su Parco giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte mia c'è sempre stata e ci sarà la massima collaborazione istituzionale per risolvere i problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia, ivi compresa la questione del nuovo Parco della Giustizia di Bari". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto rispondendo alle affermazioni del sindaco di Bari Decaro. "Così come già manifestato alla Ministra Cartabia e al sindaco Decaro, non posso che ribadire la mia volontà di lavorare, in piena sintonia con tutti i livelli istituzionali, per porre rimedio a un problema grave e oggettivo che rischia di rendere più complesso e oneroso l'iter per far sì che Bari abbia un nuovo polo della giustizia. E' doveroso che, insieme, si trovino le soluzioni migliori", aggiunge il sottosegretario Sisto, che poi specifica: "Ho ritenuto, in autonomia, necessario rappresentare pubblicamente il mio personale impegno per la soluzione di una vicenda che riguarda un territorio a me caro". (com)