Covid: Berlusconi, scongiurare lockdown generalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo che si debba scongiurare un nuovo lockdown generalizzato, che potrebbe avere conseguenze molto gravi sulla nostra economia". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di una dichiarazione ai Tg nazionali. "Dobbiamo garantire agli italiani e agli imprenditori una decisione ponderata per quanto riguarda i divieti per i cittadini e le chiusure per le aziende ed anche garantire risarcimenti adeguati e veloci per gli imprenditori che si vedranno obbligati a fermare le loro attività", ha aggiunto. (Rin)