Usa-Cina: Blinken e Sullivan in Alaska il 18 marzo per incontrare omologhi Yang e Wang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, rispettivamente Antony Blinken e Jake Sullivan, terranno il prossimo 18 marzo ad Anchorage, in Alaska, un incontro con il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale per gli affari esteri cinese Yang Jiechi e il consigliere di Stato Wang Yi. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato statunitense, precisando che l'incontro si svolgerà dopo i colloqui avuti dal Segretario Blinken "con due dei nostri più stretti alleati regionali a Tokyo e Seul". Nella nota, il dipartimento Usa non specifica tuttavia l'oggetto dell'incontro, affermando che Blinken e Sullivan "discuteranno di una serie di questioni" con le autorità cinesi e che Blinken farà ritorno a Washington il prossimo 19 marzo. (Nys)