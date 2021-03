Messico: Camera deputati, al via dibattito su depenalizzazione uso ricreativo e personale cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Messico ha avviato la discussione della Legge sulla regolamentazione della cannabis, il cui obiettivo è quella di legalizzare l'uso ricreativo della marijuana e depenalizzare il possesso fino a 28 grammi per uso personale. Il provvedimento, che potrebbe permettere anche la coltivazione personale di un massimo di sei piante casalinghe per il consumo personale, era passato a inizio settimana per il vaglio delle commissioni Giustizie e Salute, riunite in seduta congiunta, con i soli voti favorevoli del partito di maggioranza Morena (Movimento per la rigenerazione nazionale). Il nuovo regolamento che introduce parziali modifiche rispetto al testo del Senato, riconosce il diritto all'udo ricreativo per i maggiori di diciotto anni, a patto che non danneggi terzi, specialmente minorenni. Se approvato, il provvedimento continuerà a vietare l'uso della cannabis per i minori di diciotto anni, esclude il consumo della sostanza - e di tutti i prodotti da essa derivati - negli istituti scolastici pubblici e privati, nei luoghi di lavoro, così come la vendita attraverso macchinette automatiche, per corrispondenza, telefono, internet o qualsiasi altro mezzo. (Mec)