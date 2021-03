© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Streaming sul sito del Comune (dalle 15.30)REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipa al convegno on line "Dalle Green School alla Green Society - Esperienze virtuose e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici”, in cui vengono presentati progetti e iniziative attuate da enti pubblici, associazioni, cooperative, aziende e cittadini nel campo della riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici. Interviene anche il presidente di Arpa Lombardia, Stefano Cecchin.Streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Green School, e sul canale YouTube di Arpa Lombardia (ore 10.00)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa a una conferenza stampa del Comune di Cobetta (Mi), durante la quale l'amministrazione illustra come intende utilizzare i fondi di un bando di Regione Lombardia per iniziative di informazione e prevenzione delle truffe agli anziani.Comune di Corbetta, via Carlo Cattaneo 25 - Corbetta/MI (ore 11.00)L'assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, effettua un sopralluogo presso il centro vaccinale anti-Covid di Sondrio e fa il punto con la stampa della situazione sulla campagna di vaccinazioni nella provincia.Parcheggio Policampus, via Tirano - Sondrio (ore 16.30)PoliS-Lombardia ricorda Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei medici di Varese, coordinatore didattico della scuola di medicina generale della Lombardia, primo medico deceduto lo scorso anno per il Covid-19. Partecipa all'evento on line, collegandosi alle 18.15, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.Diretta al link www.youtube.com/watch?v=Kfx3e3dPAbo (dalle 18 alle 19)VARIECleancities Legambiente consegna a Milano la pagella sulla mobilità. Presenti Federico Del Prete, responsabile Mobilità di Legambiente Lombardia e Carlo Monguzzi, presidente della commissione consiliare mobilità. Invitato Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano.Piazza della Scala - Milano (ore 11.30)Conferenza stampa del Gruppo Generali per presentare i risultati consolidati al 31 dicembre 2020.Conference call al numero 028020927 (ore 12.00)In concomitanza con la riunione del Consiglio Trips dell'Omc, maratona online con i membri del Comitato promotore e del Comitato nazionale della campagna europea “Diritto alla Cura. Nessun profitto sulla Pandemia”.Diretta sulla pagina Facebook Right2cure (dalle 17 alle 19)Presidio dell’Usb Lombardia, insieme ad altre forze politiche e sindacali, per la campagna “No profit on pandemics”, contro le speculazioni delle multinazionali sui vaccini.Piazza San Babila - Milano (ore 18.30)(Rem)