Ue: Zullo, lascio M5s per aderire da indipendente a Renew

- L'eurodeputato Marco Zullo aderisce al gruppo Renew Europe come indipendente e ha intenzione di lavorare a livello nazionale alla costruzione di un'area politica che porti l'esperienza di Renew Europe in Italia. Lo ha scritto Zullo spiegando le ragioni della sua uscita dal Movimento 5 stelle, con cui è stato eletto nel 2014 e nel 2019, e del suo ingresso oggi in RE. "In questi anni ho molto lavorato per la creazione di un sistema Europa che rappresenti un valore aggiunto per ogni Stato membro. Un sistema Europa sostenibile, dove il ruolo della persona e la tutela dell'ambiente siano centrali, dove l'attenzione alle relazioni, al rispetto e al merito siano elementi imprescindibili", ha dichiarato. "A malincuore devo prendere atto che questo percorso non è più praticabile in quel che rimane del Movimento 5 Stelle, una occasione che sarebbe stata realizzabile ma che è andata persa", ha sottolineato. "Con oggi pertanto aderisco come europarlamentare indipendente al gruppo di Renew Europe e, con tutti i colleghi disponibili, lavorerò a livello nazionale alla costruzione di un'area politica innovativa, che sia in grado di portare l'esperienza europea di Renew in Italia e di dare risposta ai tanti cittadini che chiedono semplicemente una politica migliore", ha concluso. (Beb)