Capitale: Vincenzi (Pd Lazio), bene mozione su status Roma, poteri e nuovo decentramento

- "Roma come Parigi, Londra e Berlino. Con poteri speciali, un nuovo assetto amministrativo, più semplificazione e l'attuazione di un vero decentramento. Questo è quello che abbiamo chiesto oggi con l'approvazione di una mozione in Consiglio regionale che impegna il presidente Zingaretti e la sua Giunta a dare piena attuazione alla riforma di Roma Capitale proseguendo il percorso iniziato con l'articolo 114 della Costituzione, attraverso anche la costituzione di tavoli interistituzionali volti a conferire a Roma i necessari poteri e le relative risorse economiche". Lo dichiara in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio. "Dopo tanti anni di discussioni su questo tema è necessario oggi fare un concreto passo avanti per rendere più efficiente l'amministrazione della Capitale, fornirle la capacità di utilizzare le risorse con efficacia e velocità, semplificando anche l'accesso ai fondi regionali e nazionali - aggiunge Vincenzi -. Realizzare un vero decentramento verso i Municipi, spesso più grandi di una città e di alcune capitali europee, rendendoli veri e propri comuni urbani, con bilanci autonomi e personale adeguato, realmente in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Con questa mozione abbiamo voluto porre l'attenzione su un percorso importante e ormai necessario per portare Roma allo stesso livello delle altre grandi capitali europee, pronta ad affrontare lo sviluppo necessario per il suo futuro, consapevole della propria importanza e con tutto il suo bagaglio di unicità", conclude Vincenzi. (Com)