Farmacap: Fd'I Roma, rilanciare azienda salvaguardando lavoratori e servizi

- "Durante l'odierno consiglio straordinario abbiamo ribadito, anche tramite l'accoglimento di due nostri nostri ordini del giorno, la volontà di far restare pubblica l'azienda Farmacap e rilanciarla con manager competenti provvedendo, altresì, alla immediata approvazione dei bilanci degli ultimi sette anni". Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, membro delle commissioni bilancio e politiche sociali, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. "Il prolungato commissariamento, iniziato con la giunta Marino ma proseguito in questi cinque anni con l'Amministrazione Raggi, che purtroppo si è anche resa responsabile di continui cambi al vertice dell'azienda con personaggi che prima hanno rivestito ruoli di controllori dentro la giunta grillina e poi di controllati nell'azienda, ha contribuito alle perdite aziendali a causa di una prolungata cattiva gestione della partecipata - si legge nella nota di Fd'I -. Già la carenza di farmaci sugli scaffali delle farmacie comunali o lo spreco di risorse con progetti sociali senza alcuna programmazione, è sintomo della confusione politica in atto nella giunta 5 Stelle. Come Fratelli d'Italia continueremo a sostenere il risanamento finanziario dell'azienda finalizzato a garantire il pagamento degli stipendi ai dipendenti e la salvaguardia del posto di lavoro oltre a potenziare i servizi per i cittadini", conclude la nota. (Com)