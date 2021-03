© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha accolto l'approvazione del nuovo governo libico di unità nazionale. "Questa è un'opportunità storica per i libici di porre fine a 10 anni di conflitto e unire gli sforzi per ricostruire una Libia pacifica, stabile, unita e sovrana", ha scritto su Twitter. (Beb)