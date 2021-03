Covid: domani conferenza Stato-Regioni su vaccini e nuove misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per domani, giovedì 11 marzo, alle 10, in videoconferenza. All’ordine del giorno ci sono i temi che saranno affrontati dalla Conferenza Unificata, convocata dalla ministra delle Regioni Maria Stella Gelmini alle 14.30. Nella riunione è prevista un’informativa del ministro della Salute sul Piano vaccini e sulle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. (Rin)