Usa: dipartimento di Stato annuncia ripresa programma di sostegno ai minori centroamericani (2)

- L'Ufficio per la popolazione, i rifugiati e la migrazione (Prm) del Dipartimento di Stato sta lavorando a stretto contatto con i servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti (Uscis) del Dhs per riaprire il programma in due fasi: la prima elaborerà le domande ammissibili che erano state chiuse quando il programma è stato terminato in 2017, e il secondo inizierà ad accettare nuove applicazioni con una guida aggiornata da seguire. Il Prm e l'Uscis hanno già identificato tutti i casi sospesi idonei alla riapertura e si coordineranno con le agenzie di reinsediamento domestico per contattare i genitori idonei al fine di verificare che siano ancora legalmente presenti negli Stati Uniti e desiderino riaprire il caso del loro bambino. Una volta effettuata questa verifica, Prm istruirà il suo Centro di supporto per il reinsediamento con sede in El Salvador a contattare i bambini e i membri della famiglia in El Salvador, Guatemala e Honduras per iniziare l'elaborazione del caso. Prevediamo che i primi contatti con i genitori inizieranno già dalla settimana del 15 marzo. (segue) (Nys)