Usa: dipartimento di Stato annuncia ripresa programma di sostegno ai minori centroamericani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prm e l'Uscis stanno inoltre sviluppando piani per espandere il programma e accettare nuove applicazioni. "Forniremo questi dettagli non appena saranno pronti - prosegue il testo - Insieme ad altri sforzi in tutto il governo degli Stati Uniti, la riapertura del programma Cam è un passo importante verso l'espansione dei percorsi legali per la protezione e le opportunità umanitarie negli Stati Uniti. Durante la durata del programma, abbiamo riunito quasi 5mila bambini in modo sicuro e protetto con le loro famiglie. Il programma riflette i nostri valori come nazione e rappresenta il nostro impegno continuo a garantire che il nostro sistema di immigrazione tratti le persone con dignità e rispetto e protegga i più vulnerabili, in particolare i bambini", conclude la nota. (Nys)