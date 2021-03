Pa: Modena (FI), con patto per innovazione si apre nuova stagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è aperta una nuova stagione per la Pubblica amministrazione, con il patto per la innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale sottoscritto oggi dal ministro Brunetta e dal presidente Draghi: il punto di partenza per riconoscere il merito di rendere più giusta l'intera società ed elevare la Pa a vero e proprio motore di sviluppo e catalizzatore della ripresa". Così la senatrice di Forza Italia e membro della Commissione giustizia di Palazzo Madama, Fiammetta Modena. Il ministro, ricorda la senatrice, "ha già annunciato l'incontro con tutte le sigle sindacali per affrontare e risolvere i punti fondamentali: Smart working normato, rinnovi contrattuali, attenzione alla formazione. Il patto è la chiave per il futuro di 3,2 milioni di dipendenti e per tutto il Paese", conclude. (Com)