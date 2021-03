Vaccino: Bernini (FI), consentire a infermieri prestazioni aggiuntive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l’accordo siglato oggi con gli odontoiatri, sono oltre 150 mila i medici che scendono in campo per dare il loro contributo alla campagna vaccinale. E’ un altro passo avanti che consentirà, grazie anche alla logistica che sta procedendo speditamente, di colmare almeno in parte i ritardi dei mesi scorsi. Ma per accelerare ulteriormente i tempi della vaccinazione, va anche tolto il vincolo di esclusività degli infermieri pubblici". Lo afferma, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Se vogliamo risolvere la carenza di adesioni al bando Arcuri dell’ex commissario Arcuri, bisogna consentire a chi si rende disponibile di dare il suo apporto una volta terminato il proprio turno - aggiunge -. Per le prestazioni aggiuntive, peraltro, sono già stati stanziati 110 milioni di euro nell’ultima Legge di bilancio. Bisogna farsi trovare pronti, in vista del secondo trimestre che sarà cruciale, a vaccinare h 24 in tutto il Paese, e nessuna energia può essere trascurata". (com)