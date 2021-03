Vaccini: Margaritella (Uil), sindacato non è stato coinvolto in accordo tra Regione Lombardia e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta le preoccupazioni e le dichiarazioni della Uil e dei sindacati vengono non solo interpretate in maniera differente da quello che è il loro contenuto, ma soprattutto vengono disattese da Regione Lombardia". Lo denuncia in una nota la Uil Milano Lombardia, a proposito delle preoccupazioni espresse dai sindacati sull'accordo che Regione ha fatto con Confindustria e Confapi per vaccinare le persone nelle aziende. "Lo abbiamo fatto – dichiara il segretario gnerale Uil Milano Lombardia Danilo Margaritella - non perché siamo contrari. Il sindacato si rende perfettamente conto che è necessario fare in fretta e vaccinare il più possibile, ma va fatto condividendo una cabina di regina che tenga conto di tutte le parti. Noi invece non siano stati affatto coinvolti". "Si tratta di una decisione importante – continua Margaritella - proprio perché riguarda un diritto dei lavoratori. Ripeto non ci si oppone al vaccino in azienda, e siamo i primi a dire che sia necessario accelerare, ma vogliamo garanzie vere e reali che in primis ci siano strutture in sicurezza per poter vaccinare in azienda. Bene il coinvolgimento del medico competente, ma pretendiamo che su questo vigilino anche le rsu e gli rls. Con la convinzione della Uil per la più ampia e convinta adesione al piano vaccinale non possiamo dimenticare che potemmo trovarci di fronte ad un utilizzo discriminatorio dei vaccini: entra in azienda solo chi è vaccinato". "Conoscendo alcuni imprenditori il timore che questo possa avvenire c'è ed è reale. I toni dell'assessore Guidesi mi preoccupano perché indicano una strada senza confronto. Accanto tutto questo non dimentichiamo, poi, i problemi legati ai programmi vaccinali, al reperimento delle dosi e a tutte una serie di problematiche per cui il sindacato intende essere parte in causa", conclude il segretario.(Com)