Etiopia: morte 22 persone in attacco armato a villaggio amhara (2)

- Sulla base dei dati raccolti, Oim afferma di aver identificato un totale 30.383 famiglie sfollate e che molti degli sfollati, comprese donne e bambini, hanno bisogno di alloggi di emergenza, cibo e accesso ad acqua potabile pulita e sicura. Per quanto riguarda il Tigrè, i numeri rappresentano circa l'uno per cento della popolazione locale, compresa tra i 5 e i 7 milioni, e secondo l'Oim “i dati non sono indicatori del numero totale di persone sfollate a causa della crisi, ma rappresentano piuttosto solo il numero di sfollati interni nei siti accessibili agli esperti”. La regione settentrionale del Tigrè è stata al centro di un conflitto tra il governo federale e il suo ex partito al governo, il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), scoppiato il 4 novembre scorso quando il governo dell'Etiopia ha lanciato un'offensiva contro i tigrini dopo che i suoi combattenti hanno attaccato la base del Comando settentrionale delle forze armate federali. (Res)