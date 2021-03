Toscana: sostegno a filiera suinicola per tutelare Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario intervenire con urgenza a sostegno della filiera suinicola al 100 per cento italiana, per salvaguardare il Made in Italy e smascherare l’inganno della carne tedesca od olandese, spacciata per italiana, che ha fatto crollare i prezzi”. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione presentata dalla Lega, a firma del vicepresidente del consiglio regionale, Marco Casucci e del portavoce dell’opposizione Marco Landi, in merito al sostegno alla filiera suinicola toscana. La mozione, come si legge in una nota impegnerà il presidente e la giunta regionale a “prevedere forme di sostegno economico per gli allevamenti di carne suina al fine di sostenere e rilanciare un settore così importante, nonché recuperare competitività rispetto ai concorrenti stranieri”. “Ad attivare bandi per gli indigenti ed avviare campagne di corretta informazione alimentare e di adeguata promozione del Made in Italy per sostenere la ripresa dei consumi”. “Ad attivarsi per quanto di loro competenza perché possano sorgere nuovi allevamenti allo stato semibrado per un'agricoltura di qualità”. (Ren)