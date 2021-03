Elezioni: Augussori (Lega), iniziato esame ddl per norme piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In commissione Affari costituzionali del Senato è iniziato l'esame del nostro disegno di legge per la modifica di alcune norme per le elezioni nei piccoli comuni, un provvedimento scritto insieme all'Anpci e a tanti sindaci che si prefigge l'obiettivo di garantire il più possibile agli enti locali sul territorio nazionale un funzionamento ordinato". Lo rende noto il senatore della Lega Luigi Augussori, capogruppo in commissione Affari costituzionali. "Viene prevista la riduzione del quorum di validità qualora si presenti una sola lista, escludendo dal computo degli elettori residenti all'estero, per evitare l'annullamento delle elezioni e conseguente commissariamento - aggiunge -. Inoltre si introduce il numero di firme di elettori a sostegno delle liste, piccolo e proporzionato, anche nei comuni con meno di mille abitanti che ne sono sinora esenti, che permetterà di limitare la presentazione di liste 'fantasma' che tanti problemi portano alla ordinata vita amministrativa dei micro-comuni".(com)