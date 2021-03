Arabia Saudita-Russia: principe ereditario saudita riceve ministro Esteri Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha ricevuto oggi a Riad il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. Lavrov, che è giunto oggi in visita ufficiale nel regno saudita, ha trasmesso i saluti del presidente russo Vladimir Putin al re Salman e al principe ereditario. Durante l'incontro, Lavrov e Mohammed bin Salman hanno esaminato le relazioni bilaterali tra i due Paesi, le aree di cooperazione congiunta e le modalità per supportarle e svilupparle in vari settori. Entrambe le parti hanno anche discusso degli sforzi per rafforzare la sicurezza e la stabilità della regione. All'incontro hanno partecipato il ministro saudita dell'Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, il vice ministro della Difesa, il principe Khalid bin Salman, e il ministro degli Affari esteri, il principe Faisal bin Farhan. (Res)