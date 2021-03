Roma: assessore Pari opportunità Lazio, Casa donne simbolo storia femminismo da difendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una Memoria che sarà analizzata a breve dalla giunta capitolina, e resa nota ieri dal Campidoglio con un comunicato stampa, viene indicato che sei immobili del patrimonio capitolino verranno messi a disposizione delle associazioni del Terzo settore per svolgere attività a sostegno delle donne tramite un apposito bando con concessione a titolo gratuito. Tra gli immobili individuati c'è anche l’ex complesso conventuale del Buon Pastore, attualmente sede della Casa internazionale delle donne. Nel palazzo di via della Lungara il Campidoglio punta a realizzare un centro di coordinamento dei servizi dedicati alla prevenzione e al contrasto della discriminazione e della violenza di genere. Per l'assessora alle Pari opportunità e turismo della Regione Lazio, Giovanna Pugliese "una posizione come quella del Comune di Roma rischia di essere un boomerang". "La Casa internazionale delle donne di nuovo oggetto di scontro, proprio quando pensavamo che la pronuncia del Parlamento ad ottobre avesse finalmente messo fine ad un contenzioso irragionevole e aperto la strada, come tante volte richiesto dalle associazioni di donne, all’apertura di nuovi luoghi con il beneficio del comodato d’uso gratuito". Lo dichiara in una nota l'assessore Pugliese. "E' simbolo della storia del femminismo da difendere". (segue) (Com)