© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Rosatom prevede di avviare la costruzione della centrale nucleare di Paks-2, in Ungheria, già nel 2022. Lo ha reso noto il direttore generale di Rosatom, Aleksej Likhacev. "Speriamo davvero che quest'anno riceveremo la licenza per la costruzione, e nel 2022 stenderemo il cemento", ha detto Likhachev, in un intervento presso l'emittente "Rossija 24". (Rum)