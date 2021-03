Vaccini: in Lombardia somministrate ieri quasi 29mila dosi, 174.266 le adesioni del personale della scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, martedì 9 marzo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid in Lombardia, nell'ambito della fase "1 ter", 11.602 anziani a cui si aggiungono i 428 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 12.030 dosi somministrate agli over 80. La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 16.675 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 28.705 dosi di vaccino anti-Covid. Ad oggi, inoltre, sono 174.266 le adesioni del personale scolastico. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia. (Com)