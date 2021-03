Spagna: ministra Difesa Robles possibile candidata del Psoe a presidenza Comunità Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, potrebbe essere la candidata del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alla presidenza della Comunità di Madrid se ci sarà il voto anticipato a maggio. Secondo alcune fonti socialiste consultate dal quotidiano "El Confidencial", questa opzione era già stata a lungo considerata per il 2023, quando si sarebbero dovute tenere le elezioni al termine della legislatura, ma l'annuncio di oggi della presidente della Regione del Partito popolare (Pp), Isabel Diaz Ayuso, cha ha sciolto l'Assemblea locale ha rimesso subito sul tavolo questa possibilità. Il Psoe cerca un nome forte, con buone relazioni con il centro ed una buona immagine, in un'operazione simile a quella che ha portato l'ex ministro della Salute, Salvador Illa, alla candidatura per il Partito socialista catalano (Psc) alla Generalitat della Catalogna alle elezioni dello scorso 14 febbraio. (segue) (Spm)