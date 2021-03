Medio Oriente: Covid, Emirati e Israele discutono corridoio viaggi senza quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi degli Emirati Arabi Uniti e dello Stato di Israele hanno avviato discussioni formali per stabilire un corridoio di viaggio senza quarantena tra i due Paesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Il corridoio di viaggio si applicherà ai passeggeri che hanno ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19 e secondo l’agenzia emiratina faciliterà i viaggi per scopi commerciali, turistici e ufficiali. L’annuncio avviene alla vigilia della visita negli Emirati Arabi Uniti del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in programma per domani 11 marzo. La visita è la prima di un premier israeliano nel Paese e giunge dopo gli Accordi di Abramo firmati lo scorso 15 settembre 2020 a Washington, in base ai quali i due Paesi hanno normalizzato le proprie relazioni e aperto rispettive missioni diplomatiche. (segue) (Res)