Medio Oriente: Covid, Emirati e Israele discutono corridoio viaggi senza quarantena (2)

- In base a quanto riferisce la “Wam”, sono attualmente in corso incontri tra il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti e il ministero degli Affari esteri israeliano per negoziare i termini dell'accordo, con l'obiettivo di completarlo e renderlo operativo già il prossimo aprile. Le due parti hanno affermato che l'istituzione di un corridoio di viaggio tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele aumenterebbe il livello di scambio bilaterale sulla scia degli Accordi di Abramo e genererebbe ulteriori opportunità per rafforzare i legami economici e interpersonali. Le due parti, sempre secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina, hanno notato che le discussioni per stabilire un tale corridoio sono un riconoscimento degli sforzi di successo degli Emirati Arabi Uniti e dello Stato di Israele nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Emirati e Israele infatti sono i primi due Paesi al mondo per somministrazioni di vaccini contro il Covid-19 in base al numero della popolazione. (Res)