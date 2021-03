Vaccini: Cecchetti (Lega), Lombardia prima Regione a stipulare accordo con imprese, avanti così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima Regione a livello nazionale a stipulare un accordo con le imprese del proprio territorio per vaccinare i dipendenti direttamente in azienda è la Lombardia". Lo sottolinea in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, rivolgendo i "complimenti alla giunta guidata da Attilio Fontana per questo accordo siglato con Confindustria Lombardia, Associazione nazionale medici d'azienda e Confapi che permetterà alle aziende che aderiranno a questo protocollo di vaccinare direttamente ai propri dipendenti, quando inizierà la vaccinazione massiva, ovviamente rispettando quindi le priorità esistenti per le priorità dei soggetti da vaccinare". "Oggi la Lombardia ha superato quota 900mila vaccinati, a breve verrà valicata la quota di un milione di soggetti vaccinati, stiamo vaccinando il personale scolastico, stiamo iniziando a vaccinare i soggetti fragili direttamente nelle strutture ospedaliere, stiamo viaggiando nella direzione giusta per poter tra qualche mese ritornare alla vita lavorativa e produttiva normale, permettendo alla locomotiva lombarda di ripartire. Vediamo la luce in fondo al tunnel, avanti così", conclude Cecchetti. (Com)