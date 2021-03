Famiglia: Bonetti, su assegno unico universale importantissimo passaggio, primo pezzo di Family act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha parlato di un "importantissimo passaggio in commissione" in merito all'approvazione "dell’assegno unico universale", il "primo pezzo del Family act che a questo punto vede ormai la concretezza della prospettiva di essere attivato dal primo luglio". Bonetti ha quindi osservato che "c’è stata piena convergenza da parte di tutte le forze politiche e ho avuto modo di ribadire l’impegno del governo a portare a termine il prima possibile una misura di sostegno per tutte le famiglie attesa da anni nell'ottica di un investimento nelle nuove generazioni e di una ripartenza dell’Italia partendo dai legami fondamentali e dalle nuove generazioni". (Rin)