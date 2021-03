Lavoro: Aran, patto ottimo punto di partenza per nuova stagione riformatrice della Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto firmato oggi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, è un ottimo punto di partenza per la nuova stagione riformatrice della pubblica amministrazione. La grande strategia sul Recovery Plan e soprattutto il rinnovo dei Ccnl del pubblico impiego rappresentano gli elementi fondamentali per costruire una Pubblica Amministrazione più efficiente e capace di fornire servizi ai cittadini e alle imprese. Lo sottolinea in una nota il presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), Antonio Naddeo. "Il ministro Brunetta ha convocato per venerdì alle 15 le confederazioni sindacali, le rispettive categorie e l'Aran per dare avvio alla stagione contrattuale 2019-2021. L'Aran potrà convocare i sindacati di categoria (probabilmente il primo sarà quello delle funzioni centrali) appena ricevuto l'atto di indirizzo del ministro Brunetta concordato con il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco. Le risorse già stanziate nelle ultime tre leggi di bilancio consentono l'avvio dei contratti con un incremento medio mensile di circa 107 euro. I contratti - continua - dovranno anche disciplinare il nuovo ordinamento professionale e la regolamentazione dello smartworking. Passaggio importante, poi, sarà quello della valorizzazione della contrattazione integrativa, che dovrà diventare l'elemento fondamentale della gestione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni". (Com)