Farmacap: commissario, crisi viene da lontano, pesa calo generale del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'azienda speciale Farmacap che gestisce le 45 farmacie comunali di Roma "la crisi viene da lontano, il calo del fatturato delle 45 farmacie, confermato dall'andamento generale in calo del settore, associato a un trend negativo del fatturato dei precedenti esercizi, associato al fatto che l'azienda soffre di costi fissi particolarmente importanti, associato a un uso del fido sempre a margine e a una riduzione del fido di 2 milioni di euro, non può che portare a una crisi di liquidità immediata". Lo ha detto il commissario straordinario dell'azienda speciale capitolina Farmacap, Marco Vinicio Susanna, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria dedicata alle problematiche della società che nei giorni scorsi ha annunciato l'incapacità di erogare gli stipendi di marzo e segnalato il rischio di una messa in liquidazione della stessa a causa di una mancanza di liquidità. (Rer)