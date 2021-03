Farmacap: assessore Bilancio Roma, non vogliamo dismetterla, stanzieremo risorse necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno lo manteniamo e lo manteniamo nel corso del tempo, se la giunta avesse avuto mire rispetto a una dismissione di Farmacap gli atti c'erano già tutti per farlo, ma noi non abbiamo provveduto perchè l'intento dell'Assemblea capitolina e della giunta è il mantenimento dell'azienda speciale e metteremo a bilancio le risorse necessarie". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria dedicata alle problematiche della società che nei giorni scorsi ha annunciato l'incapacità di erogare gli stipendi di marzo e segnalato il rischio di una messa in liquidazione della stessa a causa di una mancanza di liquidità. (Rer)