- L'eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, ha dato il benvenuto al collega Marco Zullo in Renew Europe. "Benvenuto in Renew Europe a Marco Zullo che ha deciso di partecipare alla nostra Carta dei Valori e al nostro progetto europeo. La bella esperienza politica di Renew Europe continua a crescere al Parlamento europeo. Importante ora promuoverla in Italia", ha scritto Gozi su Twitter. (Beb)