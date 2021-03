Portogallo: Covid, nelle ultime 24 ore registrate 22 vittime, il numero più basso da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore il Portogallo ha registrato 22 vittime per Covid-19, il numero più basso dal 25 ottobre, e 642 nuovi contagi. Secondo l'ultimo bollettino della Direzione generale della Salute (Dgs), da marzo il Portogallo ha accumulato 811.948 casi e 16.617 morti. Negli ospedali, la situazione ha continuato a migliorare e ci sono 1.201 pazienti ricoverati (283 dei quali in terapia intensiva), 77 in meno rispetto alla cifra al giorno precedente.(Spm)