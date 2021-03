Bulgaria: Covid, dal 12 marzo didattica online per tutti gli istituti di Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 12 marzo tutti gli istituti scolastici della capitale Sofia passeranno alla didattica a distanza come misura contro la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Bulgaria", la misura resterà in vigore fino al 26 marzo. Anche le elezioni universitarie saranno sospese come pure tutte le attività extrascolastiche, che verranno eseguite online. Tutti i ristoranti e le strutture di ristorazione saranno aperti fino alle 22, mentre è raccomandato il lavoro a distanza. Saranno vietate escursioni, sagre e fiere organizzate, nonché i raduni all'aperto. Sofia ha varcato la soglia dei 500 nuovi casi giornalieri ogni 100.000 persone. L'età media delle persone contagiate dal Covid-19 è scesa a 51 anni, secondo quanto ha affermato il sindaco di Sofia Jordanka Fandakova. (Seb)