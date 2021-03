Vaccini: Astuti (Pd), bene vaccinazioni in azienda, ma male ritardo di Lombardia sui fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la vaccinazione in azienda sottoscritto da Regione Lombardia per il capo delegazione del Pd in commissione sanità del Consiglio regionale Samuele Astuti "è un fatto positivo, perché tutti gli sforzi sono utili per raggiungere l'obiettivo dell'immunizzazione del maggior numero di persone, che deve comunque avvenire all'insegna della massima trasparenza". "Se, quando partirà la vaccinazione di massa, si vaccinerà anche nei siti produttivi, coinvolgendo i medici di medicina del lavoro, sarà sicuramente d'aiuto per la riuscita della campagna vaccinale che oggi, basata sulle sole capacità organizzative della Regione, si sta dimostrando fallimentare, nonostante il gradissimo impegno del personale sanitario coinvolto", osserva Astuti, definendo "incredibile che ai ritardi già accumulati su over80 e insegnanti ora si aggiunga anche quello sui soggetti fragili, che la Lombardia inizierà a vaccinare dalla prossima settimana, ma solo se ospedalizzati. Molte altre Regioni, meno celebrate della Lombardia, lo stanno già facendo da un po'". "Moratti e Fontana dicono che quella delle vaccinazioni non è una gara, ed è quello che tipicamente dice chi è rimasto molto indietro", conclude l'esponente dem. (Com)