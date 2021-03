Asia-Pacifico: Commissione economica e sociale Onu, migranti cruciali per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armida Salsiah Alisjahbana, segretaria esecutiva della Commissione economica e sociale per l’Asia e il Pacifico (Escap) delle Nazioni Unite, ha sollecitato l’attuazione del Patto mondiale sulla migrazione nella regione, dove vive circa il 40 per cento dei migranti del mondo. “I migranti saranno cruciali per la ripresa a lungo termine dei Paesi e il loro contributo alle nostre società deve essere riconosciuto e valorizzato”, ha detto Alisjahbana, citata da “Un News”, nella prima giornata della “Rassegna regionale Asia-Pacifico sull’implementazione del Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare”, in programma da oggi al 12 marzo a Bangkok, in Thailandia. La segretaria dell’Escap ha invocato una governance del fenomeno migratorio basata sullo stato di diritto. Al tempo stesso ha riconosciuto che al fenomeno sono legate importanti sfide politiche, economiche e sociali, nonché attività criminali come il traffico di esseri umani. I dati della Commissione Onu parlano di circa 65 milioni di migranti nell’Asia e nel Pacifico, il 70 per cento dei quali originari della regione. Nel 2019 le loro rimesse ai Paesi di provenienza hanno superato 330 miliardi di dollari, quasi metà del totale, contribuendo in modo significativo alla riduzione della povertà. Secondo Alisjahbana la migrazione internazionale può essere anche un “acceleratore chiave” per lo sviluppo sostenibile e per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.(Fim)