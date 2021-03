Sport: De Lucia (M5s), vicenda Lugli impone riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda della pallavolista Lara Lugli ci pone ancora una volta dinanzi alle difficoltà che le donne vivono quando scelgono di essere protagoniste nel mondo dello sport agonistico". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura, Sport e Istruzione Danila De Lucia. "Il Movimento 5 Stelle si impegna fin da subito affinché si concluda definitivamente la vergognosa situazione per la quale le donne italiane, non avendo di fatto accesso alla legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo, vengono esposte a casi eclatanti quale appunto quello dell'atleta Lugli - aggiunge -. Come donne, poi, dobbiamo insistere affinché la tanto agognata parità di genere non rimanga solo una bandiera da sventolare l'8 marzo, ma un vessillo del quale andare fiere tutti i giorni e in tutti i campi, anche quello dello sport".(com)