Energia: Nuova Zelanda, Siemens Gamesa fornirà 41 turbine eoliche per parco Harapaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda ispano-tedesca Siemens Gamesa ha annunciato che fornirà 41 turbine eoliche onshore da 4,3 MW di potenza allo sviluppatore Meridian Energy, che sta progettando quello che diventerà il secondo parco eolico più grande della Nuova Zelanda. Secondo quanto riferito dall'azienda, il contratto prevede la fornitura, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione per 30 anni. Il complesso eolico di "Harapaki", a nord-ovest della città di Napier, sarà messo in funzione nel 2023 e genererà elettricità equivalente alla domanda di più di 70 mila case. La Nuova Zelanda ha fissato l'obiettivo del 100 per cento di generazione di elettricità rinnovabile entro il 2030 e zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. (Spm)